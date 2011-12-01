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    Власлав Байтингер - статистика

    #2 | Полузащитник
    Имя Власлав
    Отчество Станиславович
    Фамилия Байтингер
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 марта 1987 (35 лет)
    Рост 174
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
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