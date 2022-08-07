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    Alexandre Jesus - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Alexandre Jesus
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Флуминенсе 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 Был в запасе Брагантино (Сан-Паулу) 0:1 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    10.11.2022 Был в запасе Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 3:0 Гойас (Гояния)
    05.11.2022 Был в запасе Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 3:1 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    01.11.2022 Был в запасе Сеара (Форталеза) 0:1 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    27.10.2022 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 0:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    23.10.2022 Был в запасе Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    17.10.2022 81' -90' Аваи (Флорианополис) 0:3 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    01.10.2022 Был в запасе Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:0 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    29.09.2022 Был в запасе Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 4:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    07.08.2022 Был в запасе Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 1:0 Куяба (Куяба)
    17.07.2022 84' -90' Сан-Паулу (Сан-Паулу) 2:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    10.07.2022 Был в запасе Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:1 Сеара (Форталеза)
    02.07.2022 62' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 4:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    16.06.2022 83' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 0:0 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    12.06.2022 79' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 0:2 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    09.06.2022 Был в запасе Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 5:3 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
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