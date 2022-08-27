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    Luan Dias - статистика

    #99 | Нападающий
    Имя Luan Dias
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гойас 21 0 0 6 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.11.2022 1' -46' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 3:0 Гойас (Гояния)
    06.11.2022 21' -81' Гойас (Гояния) 1:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    67'
    02.11.2022 86' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 3:2 Гойас (Гояния)
    30.10.2022 74' -90' Гойас (Гояния) 0:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    24.10.2022 Был в запасе Куяба (Куяба) 1:2 Гойас (Гояния)
    87'
    09.10.2022 1' -62' Интернасьонал (Порту-Алегри) 4:2 Гойас (Гояния)
    60'
    06.10.2022 37' -90' Сеара (Форталеза) 1:1 Гойас (Гояния)
    90'
    02.10.2022 46' -90' Гойас (Гояния) 0:1 Форталеза (Форталеза)
    29.09.2022 84' -90' Гойас (Гояния) 0:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    27.08.2022 78' -90' Гойас (Гояния) 2:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    13.08.2022 1' -46' Гойас (Гояния) 1:1 Аваи (Флорианополис)
    07.08.2022 1' -67' Палмейрас (Сан-Паулу) 3:0 Гойас (Гояния)
    24.07.2022 1' -90' Сан-Паулу (Сан-Паулу) 3:3 Гойас (Гояния)
    87'
    21.07.2022 1' -90' Гойас (Гояния) 2:3 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    17.07.2022 86' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 0:0 Гойас (Гояния)
    10.07.2022 Был в запасе Гойас (Гояния) 2:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    04.07.2022 84' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:0 Гойас (Гояния)
    27.06.2022 1' -46' Гойас (Гояния) 1:0 Куяба (Куяба)
    19.06.2022 86' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 1:0 Гойас (Гояния)
    16.06.2022 73' -90' Гойас (Гояния) 1:2 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    12.06.2022 64' -90' Гойас (Гояния) 1:1 Сеара (Форталеза)
    10.06.2022 78' -90' Форталеза (Форталеза) 1:1 Гойас (Гояния)
    07.06.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:2 Гойас (Гояния)
    28.05.2022 83' -90' Гойас (Гояния) 1:1 Брагантино (Сан-Паулу)
    90'
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