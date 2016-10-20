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    Семен Фомин - посты

    #4 | Полузащитник
    Имя Семен
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Фомин
    Состав Без клуба
    Родной город Владивосток
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 января 1989 (34 года)
    Рост 180
    Вес 79
    Стоимость:
    € 300
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