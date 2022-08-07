|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гойас
|25
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.11.2022
|1' -30'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|3:2
|Гойас (Гояния)
|27.10.2022
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|2:2
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|24.10.2022
|1' -90'
|Куяба (Куяба)
|1:2
|Гойас (Гояния)
|18.09.2022
|1' -90'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|1:1
|Гойас (Гояния)
|12.09.2022
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|1:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|06.09.2022
|1' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:2
|Гойас (Гояния)
|27.08.2022
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|2:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|20.08.2022
|1' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|0:1
|Гойас (Гояния)
|13.08.2022
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|1:1
|Аваи (Флорианополис)
|07.08.2022
|1' -84'
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|3:0
|Гойас (Гояния)
|30.07.2022
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|1:0
|Коритиба (Коритиба)
|24.07.2022
|1' -90'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|3:3
|Гойас (Гояния)
|21.07.2022
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|2:3
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|17.07.2022
|1' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|0:0
|Гойас (Гояния)
|10.07.2022
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|2:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|04.07.2022
|1' -75'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:0
|Гойас (Гояния)
|27.06.2022
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|1:0
|Куяба (Куяба)
|16.06.2022
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|1:2
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|10.06.2022
|1' -90'
|Форталеза (Форталеза)
|1:1
|Гойас (Гояния)
|07.06.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Гойас (Гояния)
|28.05.2022
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|1:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|21.05.2022
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Гойас (Гояния)
|16.05.2022
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|1:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|08.05.2022
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:1
|Гойас (Гояния)
|47'
|01.05.2022
|1' -46'
|Гойас (Гояния)
|2:2
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)