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    Caetano - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Caetano
    Позиция Защитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гойас 25 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.11.2022 1' -30' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 3:2 Гойас (Гояния)
    27.10.2022 1' -90' Гойас (Гояния) 2:2 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    24.10.2022 1' -90' Куяба (Куяба) 1:2 Гойас (Гояния)
    18.09.2022 1' -90' Брагантино (Сан-Паулу) 1:1 Гойас (Гояния)
    12.09.2022 1' -90' Гойас (Гояния) 1:1 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    06.09.2022 1' -90' Сантос (Сан-Паулу) 1:2 Гойас (Гояния)
    27.08.2022 1' -90' Гойас (Гояния) 2:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    20.08.2022 1' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 0:1 Гойас (Гояния)
    13.08.2022 1' -90' Гойас (Гояния) 1:1 Аваи (Флорианополис)
    07.08.2022 1' -84' Палмейрас (Сан-Паулу) 3:0 Гойас (Гояния)
    30.07.2022 1' -90' Гойас (Гояния) 1:0 Коритиба (Коритиба)
    24.07.2022 1' -90' Сан-Паулу (Сан-Паулу) 3:3 Гойас (Гояния)
    21.07.2022 1' -90' Гойас (Гояния) 2:3 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    17.07.2022 1' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 0:0 Гойас (Гояния)
    10.07.2022 1' -90' Гойас (Гояния) 2:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    04.07.2022 1' -75' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:0 Гойас (Гояния)
    27.06.2022 1' -90' Гойас (Гояния) 1:0 Куяба (Куяба)
    16.06.2022 1' -90' Гойас (Гояния) 1:2 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    10.06.2022 1' -90' Форталеза (Форталеза) 1:1 Гойас (Гояния)
    07.06.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:2 Гойас (Гояния)
    28.05.2022 1' -90' Гойас (Гояния) 1:1 Брагантино (Сан-Паулу)
    21.05.2022 1' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:0 Гойас (Гояния)
    16.05.2022 1' -90' Гойас (Гояния) 1:0 Сантос (Сан-Паулу)
    08.05.2022 1' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 0:1 Гойас (Гояния)
    47'
    01.05.2022 1' -46' Гойас (Гояния) 2:2 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
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