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    Ramazan Isaev - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Ramazan Isaev
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Белшина 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.06.2022 Был в запасе Минск (Минск) 2:4 Белшина (Бобруйск)
    17.06.2022 Был в запасе Белшина (Бобруйск) 0:1 Энергетик-БГУ (Минск)
    29.05.2022 1' -90' Неман (Гродно) 2:2 Белшина (Бобруйск)
    21.05.2022 1' -90' Белшина (Бобруйск) 2:1 Ислочь (Минский район)
    14.05.2022 Был в запасе Динамо-Брест (Брест) 1:1 Белшина (Бобруйск)
    07.05.2022 Был в запасе Белшина (Бобруйск) 0:2 Слуцк (Слуцк)
    30.04.2022 Был в запасе Торпедо-БелАЗ (Жодино) 1:3 Белшина (Бобруйск)
    22.04.2022 Был в запасе Белшина (Бобруйск) 2:2 Витебск (Витебск)
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