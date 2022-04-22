|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Белшина
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.06.2022
|Был в запасе
|Минск (Минск)
|2:4
|Белшина (Бобруйск)
|17.06.2022
|Был в запасе
|Белшина (Бобруйск)
|0:1
|Энергетик-БГУ (Минск)
|29.05.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|2:2
|Белшина (Бобруйск)
|21.05.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|2:1
|Ислочь (Минский район)
|14.05.2022
|Был в запасе
|Динамо-Брест (Брест)
|1:1
|Белшина (Бобруйск)
|07.05.2022
|Был в запасе
|Белшина (Бобруйск)
|0:2
|Слуцк (Слуцк)
|30.04.2022
|Был в запасе
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|1:3
|Белшина (Бобруйск)
|22.04.2022
|Был в запасе
|Белшина (Бобруйск)
|2:2
|Витебск (Витебск)