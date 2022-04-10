|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Русенборг
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|1' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|2:3
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|06.11.2022
|1' -90'
|Йерв (Гримстад)
|2:4
|Русенборг (Тронхейм)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Русенборг (Тронхейм)
|3:2
|Буде-Глимт (Буде)
|15.10.2022
|Был в запасе
|Русенборг (Тронхейм)
|3:0
|Стремсгодсет (Драммен)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Кристиансунн (Кристиансунн)
|4:4
|Русенборг (Тронхейм)
|30.07.2022
|Был в запасе
|Одд (Шиен)
|2:3
|Русенборг (Тронхейм)
|23.07.2022
|Был в запасе
|Русенборг (Тронхейм)
|3:0
|Тромсе (Тромсе)
|17.07.2022
|Был в запасе
|Олесунн (Олесунн)
|0:0
|Русенборг (Тронхейм)
|24.04.2022
|Был в запасе
|Русенборг (Тронхейм)
|0:0
|Мольде (Мольде)
|10.04.2022
|Был в запасе
|Русенборг (Тронхейм)
|1:0
|Одд (Шиен)