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    Николай Жирков - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Николай
    Отчество Валентинович
    Фамилия Жирков
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 июля 1988 (34 года)
    Рост 175
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЦСКА 1 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.09.2008 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 1:3 ЦСКА (Москва)
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