Гуиллермо Ариель Перейра - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Гуиллермо Ариель
|Фамилия
|Перейра
|Команда
|Дефенсор Спортинг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 февраля 1980 (43 года)
|Рост
|183
|Вес
|75
|Имя
|Гуиллермо Ариель
|Фамилия
|Перейра
|Команда
|Дефенсор Спортинг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 февраля 1980 (43 года)
|Рост
|183
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Локомотив
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.09.2008
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:0
|Витязь (Подольск)