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    Мартин Хорин

    #3 | Защитник
    Имя Мартин
    Отчество Иванович
    Фамилия Хорин
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Воспитаник "ФШМ-Торпедо"
    Позиция Защитник
    Дата рождения 31 марта 1998 (24 года)
    Рост 189
    Вес 82
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