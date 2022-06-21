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    Милсон - статистика

    #27 | Нападающий
    Имя Фелициу
    Фамилия Милсон
    Команда Пари НН
    Состав Основной
    Родной город Луанда
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 октября 1999 (23 года)
    Рост 170
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Пари НН 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.07.2022 1' -62' ЦСКА (Москва) 0:2 Пари НН (Нижний Новгород)
    01.07.2022 Был в запасе Пари НН (Нижний Новгород) 1:1
    (2:4)п    		 Сочи (Сочи)
    21.06.2022 73' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 1:1
    (5:3)п    		 Пари НН (Нижний Новгород)
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