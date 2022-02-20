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    Cimo Röcker - статистика

    #34 | Защитник
    Имя Cimo Röcker
    Позиция Защитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Герта 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.02.2022 70' -90' Фрайбург (Фрайбург) 3:0 Герта (Берлин)
    20.02.2022 Был в запасе Герта (Берлин) 1:6 РБ Лейпциг (Лейпциг)
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