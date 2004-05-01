|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит
|8
|0
|0
|1
|0
|Торпедо
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.10.2004
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|3:1
|Динамо (Москва)
|02.10.2004
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|1:2
|Торпедо (Москва)
|11.09.2004
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|3:2
|Амкар-Пермь (Пермь)
|29.08.2004
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|3:1
|Торпедо (Москва)
|10.07.2004
|1' -90'
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|1:3
|Зенит (Санкт-Петербург)
|03.07.2004
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|2:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|22.05.2004
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:0
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|19.05.2004
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|0:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|08.05.2004
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:0
|Динамо (Москва)
|01.05.2004
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|0:3
|Зенит (Санкт-Петербург)
|18.04.2004
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:0
|Шинник (Ярославль)
|11.04.2004
|1' -90'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|0:2
|Зенит (Санкт-Петербург)