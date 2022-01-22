|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Миллуолл
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.03.2022
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:0
|Миллуолл (Лондон)
|12.03.2022
|71' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|0:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|08.03.2022
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|0:0
|Миллуолл (Лондон)
|05.03.2022
|Был в запасе
|Рединг (Рединг)
|0:1
|Миллуолл (Лондон)
|26.02.2022
|90' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|1:0
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|23.02.2022
|85' -90'
|Дерби Каунти (Дерби)
|1:2
|Миллуолл (Лондон)
|15.02.2022
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|2:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|29.01.2022
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|2:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|22.01.2022
|Был в запасе
|Блэкпул (Блэкпул)
|1:0
|Миллуолл (Лондон)