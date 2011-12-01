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    Сергей Попов - статистика

    #22 | Защитник
    Имя Сергей
    Отчество Игоревич
    Фамилия Попов
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 февраля 1987 (36 лет)
    Рост 179
    Вес 68
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