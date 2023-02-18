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    Haissem Hassan - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Haissem Hassan
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вильярреал 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.02.2023 Был в запасе Вильярреал (Вильярреал) 2:1 Хетафе (Хетафе)
    18.02.2023 67' -90' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 4:2 Вильярреал (Вильярреал)
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