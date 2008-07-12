|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Луч
|16
|0
|0
|7
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.10.2008
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:0
|Томь (Томск)
|05.10.2008
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|8:1
|Луч (Владивосток)
|27.09.2008
|1' -90'
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|2:2
|Луч (Владивосток)
|20.09.2008
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|2:3
|Локомотив (Москва)
|14.09.2008
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|4:1
|Луч (Владивосток)
|09.08.2008
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:2
|Луч (Владивосток)
|27.07.2008
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|3:0
|Луч (Владивосток)
|20.07.2008
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|1:0
|Динамо (Москва)
|16.07.2008
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|0:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|12.07.2008
|1' -90'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|2:0
|Луч (Владивосток)
|05.07.2008
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|1:1
|Химки (Химки)
|15.05.2008
|1' -90'
|Томь (Томск)
|1:1
|Луч (Владивосток)
|07.05.2008
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:2
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|26.04.2008
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:3
|ЦСКА (Москва)
|20.04.2008
|1' -90'
|Ахмат (Грозный)
|2:1
|Луч (Владивосток)
|13.04.2008
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:0
|Сатурн (Раменское)
|06.04.2008
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|2:1
|Луч (Владивосток)
|29.03.2008
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:0
|Шинник (Ярославль)
|23.03.2008
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|1:0
|Луч (Владивосток)
|16.03.2008
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:1
|ФК Москва (Москва)