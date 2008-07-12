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    Владимир Вуйович - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Владимир
    Фамилия Вуйович
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 июля 1982 (40 лет)
    Рост 190
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Луч 16 0 0 7 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.10.2008 1' -90' Луч (Владивосток) 0:0 Томь (Томск)
    05.10.2008 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 8:1 Луч (Владивосток)
    27.09.2008 1' -90' Спартак-Нальчик (Нальчик) 2:2 Луч (Владивосток)
    20.09.2008 Был в запасе Луч (Владивосток) 2:3 Локомотив (Москва)
    14.09.2008 1' -90' ЦСКА (Москва) 4:1 Луч (Владивосток)
    09.08.2008 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:2 Луч (Владивосток)
    27.07.2008 1' -90' Спартак (Москва) 3:0 Луч (Владивосток)
    20.07.2008 Был в запасе Луч (Владивосток) 1:0 Динамо (Москва)
    16.07.2008 Был в запасе Луч (Владивосток) 0:0 Зенит (Санкт-Петербург)
    12.07.2008 1' -90' Амкар-Пермь (Пермь) 2:0 Луч (Владивосток)
    05.07.2008 Был в запасе Луч (Владивосток) 1:1 Химки (Химки)
    15.05.2008 1' -90' Томь (Томск) 1:1 Луч (Владивосток)
    07.05.2008 1' -90' Луч (Владивосток) 0:2 Спартак-Нальчик (Нальчик)
    26.04.2008 1' -90' Луч (Владивосток) 1:3 ЦСКА (Москва)
    20.04.2008 1' -90' Ахмат (Грозный) 2:1 Луч (Владивосток)
    13.04.2008 1' -90' Луч (Владивосток) 0:0 Сатурн (Раменское)
    06.04.2008 1' -90' Крылья Советов (Самара) 2:1 Луч (Владивосток)
    29.03.2008 1' -90' Луч (Владивосток) 1:0 Шинник (Ярославль)
    23.03.2008 1' -90' Рубин (Казань) 1:0 Луч (Владивосток)
    16.03.2008 1' -90' Луч (Владивосток) 1:1 ФК Москва (Москва)
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