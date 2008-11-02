Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Владимир Семенов - статистика

    #77 | Полузащитник
    Имя Владимир
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Семенов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 июня 1990 (32 года)
    Рост 187
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Луч 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.11.2008 1' -90' Луч (Владивосток) 0:1 Амкар-Пермь (Пермь)
    • Читайте нас: 
    11