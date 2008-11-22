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    Константин Парамонов - статистика

    Имя Константин
    Отчество Валентинович
    Фамилия Парамонов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 ноября 1973 (49 лет)
    Рост 181
    Вес 82
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Амкар-Пермь 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.11.2008 1' -90' Амкар-Пермь (Пермь) 3:1 Химки (Химки)
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