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    Radoslav Tsonev - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Radoslav Tsonev
    Позиция Защитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болгария 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.11.2021 70' -90' Швейцария 4:0 Болгария
    12.10.2021 1' -90' Болгария 2:1 Северная Ирландия
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