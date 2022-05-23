|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Филадельфия Юнион
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.11.2022
|Был в запасе
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:3
(3:0)п
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|17.09.2022
|Был в запасе
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|0:0
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|6:0
|Колорадо (Денвер)
|31.07.2022
|77' -90'
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|6:0
|Хьюстон (Хьюстон)
|24.07.2022
|Был в запасе
|Орландо Сити (Орландо)
|0:1
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|17.07.2022
|Был в запасе
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|2:1
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|04.07.2022
|Был в запасе
|Коламбус (Коламбус)
|0:0
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|19.06.2022
|Был в запасе
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|1:1
|Цинциннати (Цинциннати)
|29.05.2022
|Был в запасе
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|1:1
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|23.05.2022
|Был в запасе
|Портленд (Портленд)
|0:2
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|19.05.2022
|Был в запасе
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|0:0
|Интер (Майами)
|15.05.2022
|Был в запасе
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|1:1
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|08.05.2022
|Был в запасе
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|2:2
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|01.05.2022
|Был в запасе
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|1:1
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|23.04.2022
|Был в запасе
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|1:1
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|10.04.2022
|Был в запасе
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|1:0
|Коламбус (Коламбус)
|03.04.2022
|Был в запасе
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|2:0
|Шарлотт (Шарлотт)
|19.03.2022
|Был в запасе
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|0:2
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|13.03.2022
|Был в запасе
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|2:0
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|06.03.2022
|Был в запасе
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|1:2
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)