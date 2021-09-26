|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлист 1925
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.12.2021
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|2:1
|Металлист 1925 (Харьков)
|04.12.2021
|Был в запасе
|Металлист 1925 (Харьков)
|0:1
|Колос (Ковалевка)
|28.11.2021
|Был в запасе
|Рух (Львов)
|2:0
|Металлист 1925 (Харьков)
|22.11.2021
|Был в запасе
|Верес (Ривне)
|2:0
|Металлист 1925 (Харьков)
|05.11.2021
|1' -90'
|Александрия (Александрия)
|2:0
|Металлист 1925 (Харьков)
|31.10.2021
|Был в запасе
|Металлист 1925 (Харьков)
|1:6
|Заря (Луганск)
|22.10.2021
|Был в запасе
|Металлист 1925 (Харьков)
|4:0
|Ингулец (Петрово)
|16.10.2021
|Был в запасе
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:2
|Металлист 1925 (Харьков)
|03.10.2021
|Был в запасе
|Металлист 1925 (Харьков)
|1:0
|Минай (Минай)
|26.09.2021
|Был в запасе
|Десна (Чернигов)
|1:2
|Металлист 1925 (Харьков)
|19.09.2021
|Был в запасе
|Львов (Львов)
|0:0
|Металлист 1925 (Харьков)
|11.09.2021
|Был в запасе
|Металлист 1925 (Харьков)
|0:2
|Динамо (Киев)