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    Will Jarvis - статистика

    #36 | Нападающий
    Имя Will Jarvis
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Халл Сити 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.10.2022 Был в запасе Блэкпул (Блэкпул) 1:3 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    16.10.2022 63' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:2 Бирмингем Сити (Бирмингем)
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