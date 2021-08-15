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    Geovani - статистика

    #75 | Нападающий
    Имя Geovani
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фамаликан 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.08.2021 Был в запасе Арука (Арука) 2:1 Фамаликан (Вила-Нова-де-Фамаликан)
    15.08.2021 76' -89' Фамаликан (Вила-Нова-де-Фамаликан) 1:2 Порту (Порту)
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