|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слован
|21
|1
|3
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|46' -90'
|Слован (Либерец)
|1:3
|Богемианс 1905 (Прага)
|89'
|25.02.2023
|69' -90'
|Виктория (Пльзень)
|2:1
|Слован (Либерец)
|18.02.2023
|1' -60'
|Слован (Либерец)
|2:2
|Сигма (Оломоуц)
|11.02.2023
|1' -72'
|Слован (Либерец)
|0:1
|Словацко (Угерске-Градиште)
|05.02.2023
|1' -69'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|0:2
|Слован (Либерец)
|41'
|29.01.2023
|62' -90'
|Слован (Либерец)
|1:1
|Пардубице (Пардубице)
|12.11.2022
|67' -90'
|Теплице (Теплице)
|2:1
|Слован (Либерец)
|06.11.2022
|74' -90'
|Слован (Либерец)
|2:0
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|30.10.2022
|58' -90'
|Зброевка (Брно)
|3:0
|Слован (Либерец)
|22.10.2022
|1' -83'
|Слован (Либерец)
|2:0
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|16.10.2022
|1' -90'
|Фастав (Злин)
|2:1
|Слован (Либерец)
|09.10.2022
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|0:0
|Баник (Острава)
|02.10.2022
|1' -90'
|Славия (Прага)
|3:0
|Слован (Либерец)
|11.09.2022
|1' -70'
|Богемианс 1905 (Прага)
|0:2
|Слован (Либерец)
|03.09.2022
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|0:1
|Виктория (Пльзень)
|90'
|31.08.2022
|1' -89'
|Сигма (Оломоуц)
|1:1
|Слован (Либерец)
|28.08.2022
|1' -85'
|Словацко (Угерске-Градиште)
|1:2
|Слован (Либерец)
|82'
|21.08.2022
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|1:1
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|14.08.2022
|1' -90'
|Пардубице (Пардубице)
|2:1
|Слован (Либерец)
|06.08.2022
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|5:1
|Теплице (Теплице)
|9' 45'
|31.07.2022
|1' -77'
|Спарта (Прага)
|1:2
|Слован (Либерец)
|2'