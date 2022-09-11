|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Орхус
|15
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.02.2023
|Был в запасе
|Ольборг (Ольборг)
|0:1
|Орхус (Орхус)
|13.11.2022
|83' -90'
|Орхус (Орхус)
|0:2
|Копенгаген (Копенгаген)
|06.11.2022
|82' -90'
|Виборг (Виборг)
|1:1
|Орхус (Орхус)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:1
|Орхус (Орхус)
|23.10.2022
|1' -90'
|Орхус (Орхус)
|2:2
|Брондбю (Бреннбю)
|16.10.2022
|46' -90'
|Нордшелланд (Фарум)
|1:1
|Орхус (Орхус)
|88'
|09.10.2022
|79' -90'
|Орхус (Орхус)
|0:1
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|02.10.2022
|70' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:0
|Орхус (Орхус)
|17.09.2022
|76' -90'
|Орхус (Орхус)
|3:1
|Ольборг (Ольборг)
|11.09.2022
|80' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|1:0
|Орхус (Орхус)
|05.09.2022
|70' -90'
|Орхус (Орхус)
|2:3
|Нордшелланд (Фарум)
|26.08.2022
|66' -90'
|Хорсенс (Хорсенс)
|2:1
|Орхус (Орхус)
|20.08.2022
|1' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|0:2
|Орхус (Орхус)
|07.08.2022
|71' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|1:2
|Орхус (Орхус)
|31.07.2022
|77' -90'
|Орхус (Орхус)
|0:0
|Рандерс (Рандерс)
|24.07.2022
|69' -90'
|Орхус (Орхус)
|3:1
|Виборг (Виборг)
|17.07.2022
|83' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|1:0
|Орхус (Орхус)