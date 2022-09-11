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    Frederik Brandhof - статистика

    #29 | Полузащитник
    Имя Frederik Brandhof
    Позиция Полузащитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Орхус 15 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.02.2023 Был в запасе Ольборг (Ольборг) 0:1 Орхус (Орхус)
    13.11.2022 83' -90' Орхус (Орхус) 0:2 Копенгаген (Копенгаген)
    06.11.2022 82' -90' Виборг (Виборг) 1:1 Орхус (Орхус)
    30.10.2022 Был в запасе Люнгбю (Конгес Люнгбю) 0:1 Орхус (Орхус)
    23.10.2022 1' -90' Орхус (Орхус) 2:2 Брондбю (Бреннбю)
    16.10.2022 46' -90' Нордшелланд (Фарум) 1:1 Орхус (Орхус)
    88'
    09.10.2022 79' -90' Орхус (Орхус) 0:1 Мидтьюлланд (Хернинг)
    02.10.2022 70' -90' Копенгаген (Копенгаген) 1:0 Орхус (Орхус)
    17.09.2022 76' -90' Орхус (Орхус) 3:1 Ольборг (Ольборг)
    11.09.2022 80' -90' Силькеборг (Силькеборг) 1:0 Орхус (Орхус)
    05.09.2022 70' -90' Орхус (Орхус) 2:3 Нордшелланд (Фарум)
    26.08.2022 66' -90' Хорсенс (Хорсенс) 2:1 Орхус (Орхус)
    20.08.2022 1' -90' Мидтьюлланд (Хернинг) 0:2 Орхус (Орхус)
    07.08.2022 71' -90' Оденсе (Оденсе) 1:2 Орхус (Орхус)
    31.07.2022 77' -90' Орхус (Орхус) 0:0 Рандерс (Рандерс)
    24.07.2022 69' -90' Орхус (Орхус) 3:1 Виборг (Виборг)
    17.07.2022 83' -90' Брондбю (Бреннбю) 1:0 Орхус (Орхус)
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