Ассани Лукимя-Мулонготи - статистика
#16 | Защитник
|Имя
|Ассани
|Фамилия
|Лукимя-Мулонготи
|Команда
|Ганза
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 января 1986 (37 лет)
|Рост
|186
|Вес
|83
|Имя
|Ассани
|Фамилия
|Лукимя-Мулонготи
|Команда
|Ганза
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 января 1986 (37 лет)
|Рост
|186
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ганза
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.03.2008
|Был в запасе
|Ганза (Росток)
|0:0
|Герта (Берлин)
|01.03.2008
|Был в запасе
|Ганза (Росток)
|1:1
|Арминия (Билефельд)
|09.02.2008
|1' -90'
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|1:1
|Ганза (Росток)
|01.02.2008
|Был в запасе
|Ганза (Росток)
|1:2
|Бавария (Мюнхен)