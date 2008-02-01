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    Ассани Лукимя-Мулонготи - статистика

    #16 | Защитник
    Имя Ассани
    Фамилия Лукимя-Мулонготи
    Команда Ганза
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 января 1986 (37 лет)
    Рост 186
    Вес 83
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ганза 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.03.2008 Был в запасе Ганза (Росток) 0:0 Герта (Берлин)
    01.03.2008 Был в запасе Ганза (Росток) 1:1 Арминия (Билефельд)
    09.02.2008 1' -90' Нюрнберг (Нюрнберг) 1:1 Ганза (Росток)
    01.02.2008 Был в запасе Ганза (Росток) 1:2 Бавария (Мюнхен)
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