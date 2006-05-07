|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|7
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.10.2006
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:0
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|17.09.2006
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|0:0
|Амкар-Пермь (Пермь)
|27.08.2006
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|2:1
|Томь (Томск)
|19.08.2006
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:2
|Динамо (Москва)
|13.08.2006
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|2:3
|ЦСКА (Москва)
|04.08.2006
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|3:0
|Динамо (Москва)
|07.05.2006
|1' -90'
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|1:0
|Динамо (Москва)