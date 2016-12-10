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8 марта
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Роман Широков - посты
Полузащитник
Имя
Роман
Отчество
Николаевич
Фамилия
Широков
Команда
Завершил карьеру
Родной город
Дедовск
Гражданство
Воспитаник
СДЮШОР ЦСКА
Позиция
Полузащитник
Дата рождения
6 июля 1981 (41 год)
Рост
187
Вес
83
Статистика
Новости
Статьи
Посты
10.12.2016 17:39
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16.07.2016 18:00
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21.06.2016 16:12
Смывайся!
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01.06.2016 18:20
Пассажиры. 5 человек, которых Слуцкий напрасно взял на Евро
Леониду Слуцкому все подряд рекомендуют взять других игроков, но не говорят про тех, кто в сборной России играть не должен. «Подземка качества», участник Блог-лиги, призывает исключить из команды сразу пять футболистов.
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30.03.2016 16:48
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Сборная России проиграла французам (2:4) – главному фавориту и хозяину предстоящего Евро. Госэкзамен провален – нужно делать выводы, пока есть время. А его-то осталось не так много.
27.03.2016 13:35
ЦСКА, «Зенит», сборная России и другие дебюты Романа Широкова
Вдохновившись отличной игрой капитана сборной России в первом матче за ЦСКА, участник Блог-лиги «Футбол в стиле Ретро» вспоминает, как Широков дебютировал в других командах.
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26.03.2016 13:40
Мартовский тест-драйв. Что мы узнали из «списка Слуцкого»?
Матчами с Литвой и Францией сборная России открывает 2016 год. Участник Блог-лиги «Пенальти» анализирует игроков, которых Леонид Слуцкий взял на игры. Тренер уже сказал, что будет наигрывать основу и пробовать новичков.
5
24.03.2016 16:54
Перед матчем Россия – Литва: цифры и факты
Статистическая выкладка, посвящённая предстоящему товарищескому матчу между сборными России и Литвы.
1
07.03.2016 19:00
5 причин, почему ЦСКА обыграл «Спартак»
ЦСКА снова обыграл «Спартак» в дерби, на этот раз гораздо проще. Участник Блог-Лиги «Голевое чутье» беспристрастно, коротко и ясно попытался объяснить, за счет чего это произошло.
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06.03.2016 22:04
"Банальное" дерби.
ЦСКА - "Спартак". Матч со столь громкой вывеской не произвел какого-то сильного впечатления. Виной тому недавняя пауза в чемпионате и отсутствие достаточной квалификации у некоторых действующих лиц сего мероприятия.
06.03.2016 14:00
Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 19-й тур РФПЛ
«Бомбардир» продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются опередить известного агента Алексея Сафонова. В 19-м туре вызов президенту «СА-Футбольное агентство» бросает корреспондент портала Ульяна Лукьянченко.
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05.03.2016 18:44
ЦСКА - Спартак. За 12 серий до (часть 4)...
На этой неделе - старт продолжение сезона "2015/16" сериала под названием "Российская Премьер-лига". В этой статье поговорим о главном матче тура - ЦСКА - "Спартак".
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29.02.2016 04:30
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19.02.2016 10:30
Евгений Алдонин: «Кокорину пора оправдывать доверие. Авансов и так было слишком много»
Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин в кратком интервью «Бомбардиру» проанализировал работу армейцев на трансферном рынке, а также рассказал, какую позицию Леонид Слуцкий найдет для Романа Широкова.
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