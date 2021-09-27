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    Kristian Bilovar - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Kristian Bilovar
    Позиция Защитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черноморец 8 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.12.2021 1' -90' Черноморец (Одесса) 2:1 Металлист 1925 (Харьков)
    06.12.2021 1' -90' Днепр-1 (Днепр) 3:1 Черноморец (Одесса)
    27.11.2021 1' -90' Черноморец (Одесса) 0:1 Десна (Чернигов)
    19.11.2021 1' -90' Черноморец (Одесса) 1:6 Динамо (Киев)
    06.11.2021 1' -90' Черноморец (Одесса) 4:3 Рух (Львов)
    01.11.2021 1' -90' Ворскла (Полтава) 0:0 Черноморец (Одесса)
    23.10.2021 1' -90' Черноморец (Одесса) 1:1 Львов (Львов)
    18.10.2021 1' -90' Черноморец (Одесса) 0:1 Верес (Ривне)
    02.10.2021 Был в запасе Колос (Ковалевка) 2:1 Черноморец (Одесса)
    27.09.2021 Был в запасе Черноморец (Одесса) 1:1 Ингулец (Петрово)
    19.09.2021 Был в запасе Заря (Луганск) 3:0 Черноморец (Одесса)
    12.09.2021 Был в запасе Минай (Минай) 2:2 Черноморец (Одесса)
    29.08.2021 Был в запасе Десна (Чернигов) 0:4 Верес (Ривне)
    14.08.2021 Был в запасе Десна (Чернигов) 2:1 Днепр-1 (Днепр)
    09.08.2021 Был в запасе Десна (Чернигов) 2:0 Ингулец (Петрово)
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