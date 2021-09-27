|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.12.2021
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|2:1
|Металлист 1925 (Харьков)
|06.12.2021
|1' -90'
|Днепр-1 (Днепр)
|3:1
|Черноморец (Одесса)
|27.11.2021
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:1
|Десна (Чернигов)
|19.11.2021
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|1:6
|Динамо (Киев)
|06.11.2021
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|4:3
|Рух (Львов)
|01.11.2021
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|0:0
|Черноморец (Одесса)
|23.10.2021
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|1:1
|Львов (Львов)
|18.10.2021
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:1
|Верес (Ривне)
|02.10.2021
|Был в запасе
|Колос (Ковалевка)
|2:1
|Черноморец (Одесса)
|27.09.2021
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|1:1
|Ингулец (Петрово)
|19.09.2021
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|3:0
|Черноморец (Одесса)
|12.09.2021
|Был в запасе
|Минай (Минай)
|2:2
|Черноморец (Одесса)
|29.08.2021
|Был в запасе
|Десна (Чернигов)
|0:4
|Верес (Ривне)
|14.08.2021
|Был в запасе
|Десна (Чернигов)
|2:1
|Днепр-1 (Днепр)
|09.08.2021
|Был в запасе
|Десна (Чернигов)
|2:0
|Ингулец (Петрово)