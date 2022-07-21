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    Jan Mejdr - статистика

    #19 | Защитник
    Имя Jan Mejdr
    Позиция Защитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спарта 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.07.2022 81' -90' Викинг (Ставангер) 2:1 Спарта (Прага)
    21.07.2022 1' -90' Спарта (Прага) 0:0 Викинг (Ставангер)
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