|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлист 1925
|14
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.12.2021
|1' -80'
|Черноморец (Одесса)
|2:1
|Металлист 1925 (Харьков)
|70'
|04.12.2021
|73' -90'
|Металлист 1925 (Харьков)
|0:1
|Колос (Ковалевка)
|28.11.2021
|1' -90'
|Рух (Львов)
|2:0
|Металлист 1925 (Харьков)
|22.11.2021
|82' -90'
|Верес (Ривне)
|2:0
|Металлист 1925 (Харьков)
|05.11.2021
|84' -90'
|Александрия (Александрия)
|2:0
|Металлист 1925 (Харьков)
|31.10.2021
|1' -90'
|Металлист 1925 (Харьков)
|1:6
|Заря (Луганск)
|22.10.2021
|1' -71'
|Металлист 1925 (Харьков)
|4:0
|Ингулец (Петрово)
|16.10.2021
|82' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:2
|Металлист 1925 (Харьков)
|03.10.2021
|Был в запасе
|Металлист 1925 (Харьков)
|1:0
|Минай (Минай)
|26.09.2021
|46' -90'
|Десна (Чернигов)
|1:2
|Металлист 1925 (Харьков)
|19.09.2021
|79' -90'
|Львов (Львов)
|0:0
|Металлист 1925 (Харьков)
|11.09.2021
|1' -73'
|Металлист 1925 (Харьков)
|0:2
|Динамо (Киев)
|28.08.2021
|70' -88'
|Металлист 1925 (Харьков)
|1:2
|Днепр-1 (Днепр)
|20.08.2021
|70' -89'
|Ворскла (Полтава)
|2:0
|Металлист 1925 (Харьков)
|88'
|13.08.2021
|83' -89'
|Шахтер (Донецк)
|2:0
|Металлист 1925 (Харьков)
|06.08.2021
|Был в запасе
|Металлист 1925 (Харьков)
|3:2
|Черноморец (Одесса)