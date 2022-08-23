|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлист 1925
|9
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|46' -90'
|Металлист 1925 (Харьков)
|0:7
|Шахтер (Донецк)
|13.11.2022
|1' -74'
|Металлист 1925 (Харьков)
|2:1
|Ингулец (Петрово)
|05.11.2022
|79' -90'
|Металлист 1925 (Харьков)
|1:4
|Верес (Ривне)
|28.10.2022
|1' -63'
|Металлист 1925 (Харьков)
|0:3
|Заря (Луганск)
|23.10.2022
|1' -82'
|Рух (Львов)
|1:1
|Металлист 1925 (Харьков)
|30.09.2022
|1' -25'
|Металлист 1925 (Харьков)
|2:0
|Колос (Ковалевка)
|11.09.2022
|72' -90'
|Днепр-1 (Днепр)
|3:0
|Металлист 1925 (Харьков)
|03.09.2022
|1' -90'
|Металлист 1925 (Харьков)
|3:2
|Ворскла (Полтава)
|23.08.2022
|1' -79'
|Шахтер (Донецк)
|0:0
|Металлист 1925 (Харьков)