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    Alef - статистика

    Имя Alef
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дила 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.07.2022 1' -90' Дила (Гори) 0:0 КуПС (Купио)
    07.07.2022 1' -90' КуПС (Купио) 2:0 Дила (Гори)
    31'
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