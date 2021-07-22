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    Lachezar Kotev - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Lachezar Kotev
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арда 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.07.2021 1' -89' Хапоэль БШ (Беер-Шева) 4:0 Арда (Кърджали)
    22.07.2021 1' -89' Арда (Кърджали) 0:2 Хапоэль БШ (Беер-Шева)
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