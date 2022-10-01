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    Ricardo Silva - статистика

    #14 | Нападающий
    Имя Ricardo Silva
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Америка Минейро 11 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 Был в запасе Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    10.11.2022 Был в запасе Палмейрас (Сан-Паулу) 2:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    06.11.2022 1' -90' Брагантино (Сан-Паулу) 1:4 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    17'
    02.11.2022 63' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:0 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    27.10.2022 Был в запасе Гойас (Гояния) 2:2 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    23.10.2022 Был в запасе Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    16.10.2022 1' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:2 Форталеза (Форталеза)
    10.10.2022 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 0:2 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    07.10.2022 1' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:2 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    01.10.2022 1' -90' Сеара (Форталеза) 1:2 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    29.09.2022 Был в запасе Куяба (Куяба) 2:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    19.09.2022 1' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    11.09.2022 1' -77' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:0 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    04.09.2022 Был в запасе Америка Минейро (Белу-Оризонти) 2:0 Коритиба (Коритиба)
    28.08.2022 1' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    22.08.2022 84' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    15.08.2022 Был в запасе Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:0 Сантос (Сан-Паулу)
    06.08.2022 89' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 0:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    01.08.2022 Был в запасе Америка Минейро (Белу-Оризонти) 3:1 Аваи (Флорианополис)
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