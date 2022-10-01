|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Америка Минейро
|11
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|10.11.2022
|Был в запасе
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|2:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|06.11.2022
|1' -90'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|1:4
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|17'
|02.11.2022
|63' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:0
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|27.10.2022
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|2:2
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|16.10.2022
|1' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:2
|Форталеза (Форталеза)
|10.10.2022
|1' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|0:2
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|07.10.2022
|1' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:2
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|01.10.2022
|1' -90'
|Сеара (Форталеза)
|1:2
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|29.09.2022
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|2:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|19.09.2022
|1' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|11.09.2022
|1' -77'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:0
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Коритиба (Коритиба)
|28.08.2022
|1' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|22.08.2022
|84' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|15.08.2022
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|06.08.2022
|89' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|0:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|01.08.2022
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|3:1
|Аваи (Флорианополис)