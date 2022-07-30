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    Niklas Vesterlund - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Niklas Vesterlund
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тромсе 23 2 3 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.09.2022 1' -55' Викинг (Ставангер) 2:2 Тромсе (Тромсе)
    11.09.2022 1' -90' Тромсе (Тромсе) 3:2 Буде-Глимт (Буде)
    04.09.2022 1' -90' Хаугесунд (Хаугесунд) 2:1 Тромсе (Тромсе)
    31'
    31.08.2022 1' -90' Тромсе (Тромсе) 1:0 Стремсгодсет (Драммен)
    7'
    28.08.2022 1' -90' Тромсе (Тромсе) 4:3 Русенборг (Тронхейм)
    21.08.2022 1' -90' Волеренга (Осло) 1:0 Тромсе (Тромсе)
    35'
    14.08.2022 1' -90' Тромсе (Тромсе) 2:1 Кристиансунн (Кристиансунн)
    07.08.2022 1' -90' Лиллестрем (Лиллестрем) 1:1 Тромсе (Тромсе)
    03.08.2022 1' -90' Кристиансунн (Кристиансунн) 1:1 Тромсе (Тромсе)
    18'
    30.07.2022 1' -90' Тромсе (Тромсе) 3:0 Сандефьорд (Сандефьорд)
    23.07.2022 1' -90' Русенборг (Тронхейм) 3:0 Тромсе (Тромсе)
    10.07.2022 1' -90' Мольде (Мольде) 5:1 Тромсе (Тромсе)
    26.06.2022 1' -90' Сандефьорд (Сандефьорд) 2:2 Тромсе (Тромсе)
    48' 81'
    19.06.2022 1' -19' Тромсе (Тромсе) 1:1 Хаугесунд (Хаугесунд)
    29.05.2022 1' -90' Тромсе (Тромсе) 2:2 Лиллестрем (Лиллестрем)
    22.05.2022 1' -90' Тромсе (Тромсе) 1:1 Викинг (Ставангер)
    16.05.2022 1' -90' Буде-Глимт (Буде) 1:1 Тромсе (Тромсе)
    54'
    12.05.2022 1' -90' Тромсе (Тромсе) 1:0 Волеренга (Осло)
    08.05.2022 1' -90' Йерв (Гримстад) 1:1 Тромсе (Тромсе)
    24.04.2022 1' -90' Тромсе (Тромсе) 2:5 Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
    18.04.2022 1' -90' Олесунн (Олесунн) 2:2 Тромсе (Тромсе)
    10.04.2022 1' -90' Тромсе (Тромсе) 2:1 ХамКам (Хамар)
    03.04.2022 1' -90' Одд (Шиен) 2:0 Тромсе (Тромсе)
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