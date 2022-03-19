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    Marten Winkler - статистика

    #35 | Нападающий
    Имя Marten Winkler
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Герта 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.04.2022 65' -90' Байер (Леверкузен) 2:1 Герта (Берлин)
    19.03.2022 Был в запасе Герта (Берлин) 3:0 Хоффенхайм (Зинсхайм)
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