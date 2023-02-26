Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Miguel Berry - статистика

    #27 | Нападающий
    Имя Miguel Berry
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атланта Юнайтед 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -59' Атланта Юнайтед (Атланта) 1:1 Торонто (Торонто)
    26.02.2023 56' -90' Атланта Юнайтед (Атланта) 2:1 Сан-Хосе (Сан-Хосе)
    • Читайте нас: 
    11