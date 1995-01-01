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R. Marie (pen.)
Главные новости
Текст
Fan ID обрушил посещаемость стадионов РПЛ. Клубы и игроки недовольны
19
16:36
Черчесов – о переходе РФС в Азию: «Российский футбол всегда был частью европейского. Это у нас в крови»
16:30
Зарема: «Как дети из детских домов и приютов будут оформлять Fan ID?»
1
16:19
«Единая Россия» прозрела». КПРФ предложил создать проект о частичной отмене Fan ID
15:54
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Стала известна сборная 18-го тура РПЛ по версии WhoScored
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Все новости
16:14
Черчесов объяснил, почему считает несправедливым отстранение России от мирового футбола
15:59
Дзюба хочет стать футбольным тренером после завершения карьеры
15:46
Канчельскис: «Все прекрасно знают, почему у Черчесова был такой результат в сборной, но молчат»
15:39
«Глобально заявлю о себе в «Сатурне». Широков отреагировал на назначение гендиректором клуба
1
15:31
Ренан рассказал, чем российский футбол отличается от бразильского
1
15:25
«Сатурн» объявил о назначении Широкова на пост гендиректора клуба
1
15:22
Оффтоп
Фигуристка Медведева выступила в шоу «Маска» в образе шаурмы
1
14:58
«Плачу за свою правду и позицию». Ондуа заявил, что больше не сыграет за «Ганновер»
4
14:56
Бородюк: «Это не Fan ID, а «Фан уйди». Футбол – для болельщиков»
1
14:47
Представитель Дзюбы объяснил, почему нападающий наступил на шарф «Спартака»
8
14:32
Реклама
Дзюба сделал хет-трик в первой игре за «Локомотив» в РПЛ. Забьет 10 голов за сезон?
14:28
На матче «Балтика» – «СКА-Хабаровск» будет больше болельщиков, чем на «Спартак» – «Урал». В Первой лиге нет Fan ID
14:00
Алдервейрелд завершил карьеру в сборной Бельгии
1
13:55
В «Оренбурге» рассказали о несостоявшихся переходах Думбия и Ари
13:50
Стало известно, когда решится будущее Анчелотти в «Реале»
13:44
Геркус: «Для меня отказ от Дзюбы стал тяжелой историей. Это фатальное решение для «Торпедо»
13:31
Пять топ-клубов Европы интересуются форвардом «Ювентуса» Влаховичем
2
13:24
Вратарь «Крыльев» Фролов: «Может, стану президентом РФС. Хочу, чтобы сборная России выиграла ЧМ»
2
13:15
«Баварию» и «ПСЖ» рассудит арбитр, работавший на их очном финале ЛЧ в 2020 году
13:10
Спецпроект
Угадайте клуб или футболиста РПЛ по рекорду
1
13:07
Видео
Дзюба разобрал свой хет-трик в ворота «Ростова»
2
12:58
Агент Мендеш связывался с «Реалом» насчет Леау
2
12:52
Осинькин оценил зимнюю трансферную кампанию «Крыльев Советов»
1
12:47
Мбаппе прокомментировал свой рекорд по голам за «ПСЖ»
12:39
«Надеюсь, для интриги судьи не будут вмешиваться». Дзюба – о чемпионской гонке в РПЛ
13
12:33
Оффтоп
Россиянин Кучеров спровоцировал драку в матче НХЛ
1
12:26
Пуцко: «В «Спартаке-2» пиво или вино после игры разрешалось»
2
12:21
Клуб Гаджиева и Алексича должен выйти в РПЛ в следующем году
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R. Marie (pen.)
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