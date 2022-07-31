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    Moussa Djitté - статистика

    #15 | Нападающий
    Имя Moussa Djitté
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Остин 18 6 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.10.2022 1' -61' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 3:0 Остин (Остин)
    16.10.2022 46' -123' Остин (Остин) 3:2
    (3:1)п    		 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    10.10.2022 1' -64' Остин (Остин) 1:1 Колорадо (Денвер)
    02.10.2022 73' -90' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 2:0 Остин (Остин)
    18.09.2022 1' -87' Остин (Остин) 1:1 Нэшвилл (Нэшвилл)
    15.09.2022 57' -90' Остин (Остин) 3:0 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    60' 76' 80'
    04.09.2022 64' -90' Нэшвилл (Нэшвилл) 3:0 Остин (Остин)
    90'
    27.08.2022 Был в запасе Остин (Остин) 4:1 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    07.08.2022 86' -90' Остин (Остин) 3:3 Сан-Хосе (Сан-Хосе)
    31.07.2022 Был в запасе Канзаc Сити (Канзас-Сити) 0:2 Остин (Остин)
    25.07.2022 77' -90' Остин (Остин) 3:4 Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
    17.07.2022 Был в запасе Даллас (Даллас) 1:1 Остин (Остин)
    13.07.2022 Был в запасе Остин (Остин) 3:1 Хьюстон (Хьюстон)
    10.07.2022 Был в запасе Атланта Юнайтед (Атланта) 0:3 Остин (Остин)
    05.07.2022 81' -90' Колорадо (Денвер) 2:3 Остин (Остин)
    01.07.2022 60' -90' Шарлотт (Шарлотт) 0:1 Остин (Остин)
    26.06.2022 62' -90' Остин (Остин) 2:2 Даллас (Даллас)
    72'
    19.06.2022 74' -90' Монреаль Импакт (Монреаль) 0:1 Остин (Остин)
    30.05.2022 82' -90' Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес) 4:1 Остин (Остин)
    19.05.2022 Был в запасе Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 1:2 Остин (Остин)
    03.04.2022 Был в запасе Сан-Хосе (Сан-Хосе) 2:2 Остин (Остин)
    20.03.2022 1' -57' Остин (Остин) 1:1 Сиэтл (Сиэтл)
    13.03.2022 71' -90' Портленд (Портленд) 1:0 Остин (Остин)
    07.03.2022 67' -90' Остин (Остин) 5:1 Интер (Майами)
    27.02.2022 84' -90' Остин (Остин) 5:0 Цинциннати (Цинциннати)
    90'
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