|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Остин
|18
|6
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.10.2022
|1' -61'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:0
|Остин (Остин)
|16.10.2022
|46' -123'
|Остин (Остин)
|3:2
(3:1)п
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|10.10.2022
|1' -64'
|Остин (Остин)
|1:1
|Колорадо (Денвер)
|02.10.2022
|73' -90'
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|2:0
|Остин (Остин)
|18.09.2022
|1' -87'
|Остин (Остин)
|1:1
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|15.09.2022
|57' -90'
|Остин (Остин)
|3:0
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|60' 76' 80'
|04.09.2022
|64' -90'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|3:0
|Остин (Остин)
|90'
|27.08.2022
|Был в запасе
|Остин (Остин)
|4:1
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|07.08.2022
|86' -90'
|Остин (Остин)
|3:3
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|31.07.2022
|Был в запасе
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|0:2
|Остин (Остин)
|25.07.2022
|77' -90'
|Остин (Остин)
|3:4
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|17.07.2022
|Был в запасе
|Даллас (Даллас)
|1:1
|Остин (Остин)
|13.07.2022
|Был в запасе
|Остин (Остин)
|3:1
|Хьюстон (Хьюстон)
|10.07.2022
|Был в запасе
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|0:3
|Остин (Остин)
|05.07.2022
|81' -90'
|Колорадо (Денвер)
|2:3
|Остин (Остин)
|01.07.2022
|60' -90'
|Шарлотт (Шарлотт)
|0:1
|Остин (Остин)
|26.06.2022
|62' -90'
|Остин (Остин)
|2:2
|Даллас (Даллас)
|72'
|19.06.2022
|74' -90'
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|0:1
|Остин (Остин)
|30.05.2022
|82' -90'
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|4:1
|Остин (Остин)
|19.05.2022
|Был в запасе
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|1:2
|Остин (Остин)
|03.04.2022
|Был в запасе
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|2:2
|Остин (Остин)
|20.03.2022
|1' -57'
|Остин (Остин)
|1:1
|Сиэтл (Сиэтл)
|13.03.2022
|71' -90'
|Портленд (Портленд)
|1:0
|Остин (Остин)
|07.03.2022
|67' -90'
|Остин (Остин)
|5:1
|Интер (Майами)
|27.02.2022
|84' -90'
|Остин (Остин)
|5:0
|Цинциннати (Цинциннати)
|90'