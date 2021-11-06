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    Luc Castaignos - статистика

    Имя Luc Castaignos
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ОФИ 12 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.01.2022 Был в запасе ПАОК (Салоники) 3:0 ОФИ (Ираклион)
    12.01.2022 Был в запасе Аполлон Смирнис (Афины) 0:3 ОФИ (Ираклион)
    08.01.2022 73' -90' ОФИ (Ираклион) 1:1 ПАС (Яннина)
    04.01.2022 1' -65' Астерас (Триполис) 1:0 ОФИ (Ираклион)
    60'
    20.12.2021 64' -90' АЕК (Афины) 1:2 ОФИ (Ираклион)
    16.12.2021 1' -71' ОФИ (Ираклион) 1:1 Арис (Салоники)
    04.12.2021 1' -68' ОФИ (Ираклион) 1:3 Олимпиакос (Пирей)
    28.11.2021 Был в запасе ОФИ (Ираклион) 2:1 Ионикос (Никея)
    20.11.2021 78' -90' Волос (Волос) 0:2 ОФИ (Ираклион)
    06.11.2021 Был в запасе ОФИ (Ираклион) 2:0 Атромитос (Перистери)
    31.10.2021 72' -90' Панатинаикос (Афины) 0:0 ОФИ (Ираклион)
    24.10.2021 1' -62' ОФИ (Ираклион) 0:0 ПАС Ламия (Ламия)
    17.10.2021 57' -90' Панетоликос (Агринио) 1:2 ОФИ (Ираклион)
    69'
    27.09.2021 Был в запасе ПАС (Яннина) 1:1 ОФИ (Ираклион)
    22.09.2021 46' -90' ОФИ (Ираклион) 0:0 Астерас (Триполис)
    19.09.2021 1' -59' ОФИ (Ираклион) 3:3 АЕК (Афины)
    13.09.2021 1' -63' Арис (Салоники) 0:0 ОФИ (Ираклион)
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