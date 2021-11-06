|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ОФИ
|12
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.01.2022
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|3:0
|ОФИ (Ираклион)
|12.01.2022
|Был в запасе
|Аполлон Смирнис (Афины)
|0:3
|ОФИ (Ираклион)
|08.01.2022
|73' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|1:1
|ПАС (Яннина)
|04.01.2022
|1' -65'
|Астерас (Триполис)
|1:0
|ОФИ (Ираклион)
|60'
|20.12.2021
|64' -90'
|АЕК (Афины)
|1:2
|ОФИ (Ираклион)
|16.12.2021
|1' -71'
|ОФИ (Ираклион)
|1:1
|Арис (Салоники)
|04.12.2021
|1' -68'
|ОФИ (Ираклион)
|1:3
|Олимпиакос (Пирей)
|28.11.2021
|Был в запасе
|ОФИ (Ираклион)
|2:1
|Ионикос (Никея)
|20.11.2021
|78' -90'
|Волос (Волос)
|0:2
|ОФИ (Ираклион)
|06.11.2021
|Был в запасе
|ОФИ (Ираклион)
|2:0
|Атромитос (Перистери)
|31.10.2021
|72' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|0:0
|ОФИ (Ираклион)
|24.10.2021
|1' -62'
|ОФИ (Ираклион)
|0:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|17.10.2021
|57' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|1:2
|ОФИ (Ираклион)
|69'
|27.09.2021
|Был в запасе
|ПАС (Яннина)
|1:1
|ОФИ (Ираклион)
|22.09.2021
|46' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|0:0
|Астерас (Триполис)
|19.09.2021
|1' -59'
|ОФИ (Ираклион)
|3:3
|АЕК (Афины)
|13.09.2021
|1' -63'
|Арис (Салоники)
|0:0
|ОФИ (Ираклион)