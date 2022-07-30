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    Matúš Macík - статистика

    Имя Matúš Macík
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сигма 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.08.2022 1' -90' Спарта (Прага) 2:0 Сигма (Оломоуц)
    45'
    06.08.2022 1' -90' Сигма (Оломоуц) 0:2 Зброевка (Брно)
    30.07.2022 1' -90' Баник (Острава) 0:3 Сигма (Оломоуц)
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