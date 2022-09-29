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    Gabriel Pirani - статистика

    #20 | Нападающий
    Имя Gabriel Pirani
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Куяба 10 1 0 1 0
    Сантос 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 Был в запасе Куяба (Куяба) 2:1 Коритиба (Коритиба)
    11.11.2022 Был в запасе Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 3:0 Куяба (Куяба)
    07.11.2022 Был в запасе Куяба (Куяба) 1:1 Палмейрас (Сан-Паулу)
    02.11.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:2 Куяба (Куяба)
    28.10.2022 72' -90' Куяба (Куяба) 1:0 Аваи (Флорианополис)
    24.10.2022 1' -90' Куяба (Куяба) 1:2 Гойас (Гояния)
    16.10.2022 Был в запасе Сеара (Форталеза) 1:1 Куяба (Куяба)
    09.10.2022 Был в запасе Куяба (Куяба) 1:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    06.10.2022 61' -90' Брагантино (Сан-Паулу) 2:1 Куяба (Куяба)
    29.09.2022 77' -90' Куяба (Куяба) 2:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    19.09.2022 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 2:2 Куяба (Куяба)
    22.08.2022 1' -9' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 1:1 Куяба (Куяба)
    14.08.2022 1' -81' Куяба (Куяба) 1:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    60'
    07.08.2022 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 1:0 Куяба (Куяба)
    01.08.2022 1' -82' Куяба (Куяба) 0:1 Форталеза (Форталеза)
    26.07.2022 46' -90' Коритиба (Коритиба) 1:0 Куяба (Куяба)
    22.07.2022 63' -90' Куяба (Куяба) 1:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    90'
    09.06.2022 81' -90' Сантос (Сан-Паулу) 1:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    29.05.2022 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 0:1 Палмейрас (Сан-Паулу)
    16.05.2022 77' -90' Гойас (Гояния) 1:0 Сантос (Сан-Паулу)
    09.05.2022 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 4:1 Куяба (Куяба)
    03.05.2022 Был в запасе Сан-Паулу (Сан-Паулу) 2:1 Сантос (Сан-Паулу)
    24.04.2022 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 3:0 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    17.04.2022 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 2:1 Коритиба (Коритиба)
    09.04.2022 Был в запасе Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 0:0 Сантос (Сан-Паулу)
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