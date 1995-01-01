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A. Favalli
Главные новости
18:38
Карпин отреагировал на новость о вероятном отказе России от участия в новом турнире с азиатскими сборными
1
18:21
«Барселона» готовит второй экономический план возвращения Месси
18:09
Россия собирается отказаться от участия в новом турнире с азиатскими сборными
7
17:57
18-летний Гави может стать одним из самых высокооплачиваемых футболистов АПЛ
17:46
Камоцци назвал игрока РПЛ, который станет следующей звездой европейского футбола
2
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Все новости
18:31
Стало известно, какую зарплату требовал Вейналдум в «Спартаке»
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17:37
Определен лучший игрок недели в Лиге чемпионов
17:31
Экс-гендиректор «Спартака» рассказал, почему Салах и Мане не перешли в московский клуб
2
17:14
Тухель впервые прокомментировал драку между Мане и Сане
1
16:58
Фото
Малком и Клаудиньо открыли официальные сообщества ВКонтакте
2
16:50
Видео
В Аргентине тренер напал на медика: неадекватная реакция на пропущенный гол
16:35
Фото
«Спартак» выпустил новую клубную куртку за 37 тысяч рублей
12
16:20
Фото
«Мое волшебное зелье»: Холанд показал, что пьет для поддержания формы
3
15:56
Глушенков сравнил «Спартак» и ЦСКА с ресторанами быстрого питания
5
15:47
Кукурелья объяснил «пешеходный» стиль игры Месси
2
15:40
Судья Лапочкин назвал российских форвардов, склонных к симуляциям
8
15:32
Анчелотти сделал заявление о будущем в «Реале»
15:19
Восемь игроков РПЛ были проверены на допинг в марте
15:10
2 футболиста попали в топ-100 самых влиятельных людей года по версии Time
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14:55
Алип высказался о своем будущем в «Зените»
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14:45
Оффтоп
Российский гонщик Квят будет выступать под флагом Италии
5
14:42
Манчини хочет видеть в сборной Италии 19-летнего француза из «Лиона»
14:29
Глушенков назвал пять лучших нападающих в истории РПЛ
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14:23
«ПСЖ» претендует на трех футболистов из АПЛ
14:14
«100 тысяч уже не хватит»: Захарян – о тратах в месяц
13:59
В Испании раскрыли условия контракта Гюндогана с «Барселоной»
13:50
Семак ответил, считает ли он матч с «Ростовом» чемпионским
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13:45
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13:38
«Ливерпуль» нашел в «Баварии» альтернативу для Беллингема
13:29
Чернышов спрогнозировал тройку призеров РПЛ без «Спартака»
7
13:17
Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге Европы
13:00
Прудников: «У «Зенита» может умереть 11 человек, но ещe 22 игрока останутся»
10
12:58
«В каждой камере есть телевизор»: Глушенков рассказал об условиях заключения Ларина
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A. Favalli - статистика
Имя
A. Favalli
Позиция
Нападающий
Статистика
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
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