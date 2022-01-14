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    Rav van den Berg - статистика

    #33 | Нападающий
    Имя Rav van den Berg
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зволле 9 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2022 Был в запасе Зволле (Зволле) 1:2 ПСВ (Эйндховен)
    11.05.2022 Был в запасе Спарта (Роттердам) 2:0 Зволле (Зволле)
    07.05.2022 Был в запасе Зволле (Зволле) 1:1 Утрехт (Утрехт)
    30.04.2022 69' -90' Аякс (Амстердам) 3:0 Зволле (Зволле)
    19.03.2022 Был в запасе Твенте (Энсхеде) 1:0 Зволле (Зволле)
    20.02.2022 Был в запасе Зволле (Зволле) 1:1 Гронинген (Гронинген)
    12.02.2022 62' -90' Камбур (Лиуварден) 3:4 Зволле (Зволле)
    05.02.2022 89' -90' Зволле (Зволле) 1:1 НЕК (Неймеген)
    22.01.2022 Был в запасе Херенвен (Херенвен) 0:1 Зволле (Зволле)
    14.01.2022 Был в запасе Зволле (Зволле) 2:0 Виллем II (Тилбург)
    21.12.2021 68' -90' Витесс (Арнем) 1:0 Зволле (Зволле)
    18.12.2021 1' -90' Зволле (Зволле) 1:3 Твенте (Энсхеде)
    11.12.2021 85' -90' Зволле (Зволле) 0:1 Фортуна (Ситтард)
    03.12.2021 Был в запасе Гронинген (Гронинген) 1:1 Зволле (Зволле)
    27.11.2021 Был в запасе Зволле (Зволле) 0:0 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    21.11.2021 1' -90' Фейеноорд (Роттердам) 4:0 Зволле (Зволле)
    30.10.2021 86' -90' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 3:2 Зволле (Зволле)
    02.10.2021 Был в запасе Зволле (Зволле) 0:1 Херенвен (Херенвен)
    22.09.2021 Был в запасе Зволле (Зволле) 1:1 Спарта (Роттердам)
    28.08.2021 1' -89' Виллем II (Тилбург) 1:0 Зволле (Зволле)
    20.08.2021 83' -89' НЕК (Неймеген) 2:0 Зволле (Зволле)
    15.08.2021 Был в запасе Зволле (Зволле) 0:1 Витесс (Арнем)
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