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    Dylan Borrero - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Dylan Borrero
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нью-Инглэнд Революшн 11 3 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.10.2022 65' -90' Чикаго Файр (Чикаго) 1:1 Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
    88'
    01.10.2022 76' -90' Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) 2:1 Атланта Юнайтед (Атланта)
    18.09.2022 64' -90' Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) 0:1 Монреаль Импакт (Монреаль)
    17.07.2022 1' -64' Филадельфия Юнион (Филадельфия) 2:1 Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
    09.07.2022 1' -72' Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) 4:2 Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
    04.07.2022 1' -46' Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) 2:2 Цинциннати (Цинциннати)
    30'
    27.06.2022 1' -82' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 0:0 Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
    20.06.2022 1' -90' Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) 2:1 Миннесота Юнайтед (Миннесота)
    52'
    16.06.2022 1' -61' Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) 1:1 Орландо Сити (Орландо)
    56'
    29.05.2022 62' -90' Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) 1:1 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    22.05.2022 65' -90' Цинциннати (Цинциннати) 2:3 Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
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