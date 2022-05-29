|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нью-Инглэнд Революшн
|11
|3
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.10.2022
|65' -90'
|Чикаго Файр (Чикаго)
|1:1
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|88'
|01.10.2022
|76' -90'
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|2:1
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|18.09.2022
|64' -90'
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|0:1
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|17.07.2022
|1' -64'
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|2:1
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|09.07.2022
|1' -72'
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|4:2
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|04.07.2022
|1' -46'
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|2:2
|Цинциннати (Цинциннати)
|30'
|27.06.2022
|1' -82'
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|0:0
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|20.06.2022
|1' -90'
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|2:1
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|52'
|16.06.2022
|1' -61'
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|1:1
|Орландо Сити (Орландо)
|56'
|29.05.2022
|62' -90'
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|1:1
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|22.05.2022
|65' -90'
|Цинциннати (Цинциннати)
|2:3
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)