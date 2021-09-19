|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Львов
|14
|1
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2021
|Был в запасе
|Львов (Львов)
|1:1
|Ворскла (Полтава)
|03.12.2021
|46' -90'
|Шахтер (Донецк)
|6:1
|Львов (Львов)
|26.11.2021
|Был в запасе
|Мариуполь (Мариуполь)
|0:1
|Львов (Львов)
|20.11.2021
|72' -90'
|Львов (Львов)
|2:1
|Заря (Луганск)
|07.11.2021
|Был в запасе
|Львов (Львов)
|0:2
|Десна (Чернигов)
|31.10.2021
|88' -90'
|Колос (Ковалевка)
|0:1
|Львов (Львов)
|23.10.2021
|1' -59'
|Черноморец (Одесса)
|1:1
|Львов (Львов)
|16.10.2021
|1' -80'
|Львов (Львов)
|1:4
|Динамо (Киев)
|35'
|02.10.2021
|1' -90'
|Львов (Львов)
|0:1
|Днепр-1 (Днепр)
|19.09.2021
|1' -90'
|Львов (Львов)
|0:0
|Металлист 1925 (Харьков)
|13.09.2021
|1' -90'
|Верес (Ривне)
|1:0
|Львов (Львов)
|22'
|29.08.2021
|1' -69'
|Рух (Львов)
|1:0
|Львов (Львов)
|23.08.2021
|82' -79'
|Львов (Львов)
|1:2
|Ингулец (Петрово)
|15.08.2021
|78' -89'
|Львов (Львов)
|1:1
|Александрия (Александрия)
|08.08.2021
|1' -58'
|Ворскла (Полтава)
|4:1
|Львов (Львов)
|56'
|30.07.2021
|1' -89'
|Львов (Львов)
|0:3
|Шахтер (Донецк)
|23.07.2021
|1' -90'
|Львов (Львов)
|1:1
|Мариуполь (Мариуполь)
|58'