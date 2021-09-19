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    Frane Čirjak - статистика

    Имя Frane Čirjak
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Львов 14 1 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.12.2021 Был в запасе Львов (Львов) 1:1 Ворскла (Полтава)
    03.12.2021 46' -90' Шахтер (Донецк) 6:1 Львов (Львов)
    26.11.2021 Был в запасе Мариуполь (Мариуполь) 0:1 Львов (Львов)
    20.11.2021 72' -90' Львов (Львов) 2:1 Заря (Луганск)
    07.11.2021 Был в запасе Львов (Львов) 0:2 Десна (Чернигов)
    31.10.2021 88' -90' Колос (Ковалевка) 0:1 Львов (Львов)
    23.10.2021 1' -59' Черноморец (Одесса) 1:1 Львов (Львов)
    16.10.2021 1' -80' Львов (Львов) 1:4 Динамо (Киев)
    35'
    02.10.2021 1' -90' Львов (Львов) 0:1 Днепр-1 (Днепр)
    19.09.2021 1' -90' Львов (Львов) 0:0 Металлист 1925 (Харьков)
    13.09.2021 1' -90' Верес (Ривне) 1:0 Львов (Львов)
    22'
    29.08.2021 1' -69' Рух (Львов) 1:0 Львов (Львов)
    23.08.2021 82' -79' Львов (Львов) 1:2 Ингулец (Петрово)
    15.08.2021 78' -89' Львов (Львов) 1:1 Александрия (Александрия)
    08.08.2021 1' -58' Ворскла (Полтава) 4:1 Львов (Львов)
    56'
    30.07.2021 1' -89' Львов (Львов) 0:3 Шахтер (Донецк)
    23.07.2021 1' -90' Львов (Львов) 1:1 Мариуполь (Мариуполь)
    58'
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