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    T. Molgaard - статистика

    Имя T. Molgaard
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Орхус 17 0 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.02.2023 74' -90' Ольборг (Ольборг) 0:1 Орхус (Орхус)
    13.11.2022 1' -90' Орхус (Орхус) 0:2 Копенгаген (Копенгаген)
    06.11.2022 1' -57' Виборг (Виборг) 1:1 Орхус (Орхус)
    30.10.2022 1' -90' Люнгбю (Конгес Люнгбю) 0:1 Орхус (Орхус)
    83'
    23.10.2022 1' -90' Орхус (Орхус) 2:2 Брондбю (Бреннбю)
    16.10.2022 1' -46' Нордшелланд (Фарум) 1:1 Орхус (Орхус)
    09.10.2022 1' -59' Орхус (Орхус) 0:1 Мидтьюлланд (Хернинг)
    02.10.2022 1' -70' Копенгаген (Копенгаген) 1:0 Орхус (Орхус)
    17.09.2022 68' -90' Орхус (Орхус) 3:1 Ольборг (Ольборг)
    11.09.2022 1' -64' Силькеборг (Силькеборг) 1:0 Орхус (Орхус)
    05.09.2022 1' -70' Орхус (Орхус) 2:3 Нордшелланд (Фарум)
    28'
    26.08.2022 1' -84' Хорсенс (Хорсенс) 2:1 Орхус (Орхус)
    47'
    20.08.2022 1' -90' Мидтьюлланд (Хернинг) 0:2 Орхус (Орхус)
    07.08.2022 1' -70' Оденсе (Оденсе) 1:2 Орхус (Орхус)
    31.07.2022 1' -90' Орхус (Орхус) 0:0 Рандерс (Рандерс)
    24.07.2022 1' -90' Орхус (Орхус) 3:1 Виборг (Виборг)
    17.07.2022 1' -90' Брондбю (Бреннбю) 1:0 Орхус (Орхус)
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