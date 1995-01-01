Введите ваш ник на сайте
Зарегистрироваться
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Матч-центр
Букмекеры
Материалы
Новости
Тексты
Игры
Конкурс прогнозов
Вход
Россия
РПЛ
Первая лига
Кубок России
Вторая лига. Группа 1
Вторая лига. Группа 2
Вторая лига. Группа 3
Вторая лига. Группа 4
МФЛ
Сборная России
Лига чемпионов
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига Европы
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига конференций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок лиги
Кубок Англии
Италия
Серия А
Кубок Италии
Испания
Примера
Кубок Испании
Германия
Бундеслига
Кубок Германии
Франция
Лига 1
Кубок Франции
Евро-2024
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Сборные
Лига наций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Другие
Австрия
Белоруссия
Бельгия
Бразилия
Нидерланды
Греция
Дания
Казахстан
Норвегия
Португалия
США
Турция
Украина
Чехия
Швейцария
Шотландия
Главная
Fabricio Isidoro
Главные новости
«Спартак» победил «Локомотив», Геркус покинул «Торпедо» и другие новости
⚡ Кубок России. «Спартак» победил «Локомотив» (1:0) благодаря голу Пруцева
56
01:07
Лига чемпионов. Гол Лукаку принес «Интеру» победу над «Порту» (1:0)
00:53
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» не удержал победу над «Лейпцигом» (1:1), Гвардиол забил
1
00:13
Дзюба: «Для меня честь играть за сборную. Безумно скучаю по гимну»
1
Моя команда
Клуб
Сборная
Выберите турнир
Россия. Премьер-лига
Англия. Премьер-лига
Испания. Примера
Италия. Серия А
Германия. Бундеслига
Франция. Лига 1
Россия. Первая лига
Англия. Чемпионшип
Украина. Премьер-Лига
Выберите команду
Ахмат
Динамо
Зенит
Краснодар
Крылья Советов
Локомотив
Оренбург
Пари НН
Ростов
Сочи
Спартак
Торпедо
Урал
Факел
Химки
ЦСКА
Выберите сборную
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Англия
Андорра
Аргентина
Армения
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Буркина-Фасо
Венгрия
Венесуэла
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гибралтар
Греция
Грузия
Дания
Доминика
Египет
Зимбабве
Израиль
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Казахстан
Камерун
Канада
Катар
Кипр
Колумбия
Коморские Острова
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Малави
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Мексика
Молдавия
Мьянма
Нигерия
Нидерланды
Норвегия
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Северная Македония
Сенегал
Сербия
Словакия
Словения
Судан
США
Сьерра-Леоне
Тунис
Турция
Уганда
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эстония
Эфиопия
Южная Корея
Ямайка
Япония
Все новости
00:48
Фото
«Крылья Советов» выкупили форварда «Спартака»
00:39
Фото
«Рубин» спустя пять лет вернул Набиуллина
00:30
Алаев: «Судьи будут комментировать свои решения в прямом эфире, это неизбежно»
00:20
Мележиков: «Поле «Открытие Арены» будет в 200 раз лучше, чем на «РЖД Арене»
00:06
«Локомотив» раскрыл сумму агентской комиссии за трансферы Пиняева и Глушенкова
22 февраля
23:57
В «Локомотиве» оценили дебют Дзюбы
23:47
Червиченко: «Вышедшие у «Спартака» «гастарбайтеры» чуть не просрали матч «Локомотиву»
3
23:41
Алаев рассказал, с кем сборная России планирует сыграть в марте
23:29
Джикия: «Расстроен, что мы играли 22 февраля»
23:24
Игнатьев рассказал, как на него повлиял отказ от алкоголя
23:19
«У «Локомотива» забрали гол. Такое надо засчитывать». Дзюба – об отмененном мяче в ворота «Спартака»
4
23:13
Ненахов: «Дзюба уже лидер «Локомотива»
23:09
Галактионов отреагировал на поражение «Локомотива» от «Спартака»
23:03
Абаскаль прокомментировал победу «Спартака» над «Локо»
1
22:56
«Пациент скорее жив, чем мертв». Дзюба оценил свой дебют за «Локо» против «Спартака»
2
22:50
Зарема – о дебюте Дзюбы за «Локо»: «Видео из раздевалки уже есть?»
6
22:45
Текст
Почему судья отменил гол Камано в ворота «Спартака». Сейчас все объясним
4
22:44
Мостовой считает, что судья ошибочно отменил гол «Локо» в ворота «Спартака»
7
22:38
«Шикарный матч. Призываю всех оформить Fan ID». Президент РПЛ – после игры «Локомотив» – «Спартак»
5
22:33
«Он реваншист». Галактионов объяснил выход Дзюбы в старте на матч со «Спартаком»
1
22:28
Фото
Дзюба – лучший игрок матча «Локомотив» – «Спартак»
10
22:27
Текст
Первый матч Дзюбы за «Локомотив»: играл пятками, был без ударов почти 70 минут и дважды не забил
9
22:23
Зарема сравнила Пруцева с Гарри Поттером
2
22:20
Фанаты оскорбляли Дзюбу по ходу матча «Локомотив» – «Спартак»
3
22:19
Реклама
«Сити» сыграет против «Лейпцига» в ЛЧ. Сколько голов забьет Холанд?
22:12
«Лейпциг» – «Манчестер Сити»: стартовые составы на 1/8 финала Лиги чемпионов
21:50
«Что это за хрень такая?» Карпин – о газоне на стадионе «Ростова»
2
21:38
Сычев вспомнил свой самый холодный матч в карьере
Все новости
3
теста для вас
1
Угадаете клуб по городу?
2
Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
3
Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
Fabricio Isidoro - статистика
#14 | Нападающий
Имя
Fabricio Isidoro
Позиция
Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Португалия. Примейра 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Матчи игрока в этом турнире
Дата
Минуты
Матч
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
Читайте нас:
Архив
О нас
Пользовательское соглашение